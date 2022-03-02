Adana'da tehlikeli ırk köpek sahibi 10 kişiye para cezası - Son Dakika
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Adana'da tehlikeli ırk köpek sahibi 10 kişiye para cezası

02.03.2022 09:44
Adana'da tehlikeli ırk köpek sahibi 10 kişiye para cezası

Adana'da tehlike arz eden ve belirlenen sürede kayıt altına alınmayan 10 köpeğin sahibine, 14 bin 982'şer lira ceza verildi.

Adana'da tehlike arz eden ve belirlenen sürede kayıt altına alınmayan 10 köpeğin sahibine, 14 bin 982'şer lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğince, kısırlaştırılarak kayıt altına alınma süresi 14 Ocak'ta sona eren Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully gibi tehlikeli köpek ırklarına yönelik kent genelinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, park, bahçe ve sokak gibi yerlerde, ağızlığı olmadan ve tasmasız gezdirilen ve kayıt altına alınmadığı belirlenen 10 köpeğe el koydu.

Polis, köpeklerin sahibi 10 kişiye de 14 bin 982'şer lira ceza uyguladı.

Öte yandan, vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendiren ekipler, tehlikeli ırklar arasındaki 15 köpeğin sokaklarda başıboş gezdiğini belirledi. Köpekler, belediye görevlilerince yakalanıp hayvan barınağına götürüldü.

Adana'da tehlikeli ırk köpek sahibi 10 kişiye para cezası
Adana'da tehlikeli ırk köpek sahibi 10 kişiye para cezası
Adana'da tehlikeli ırk köpek sahibi 10 kişiye para cezası
Adana'da tehlikeli ırk köpek sahibi 10 kişiye para cezası
Adana'da tehlikeli ırk köpek sahibi 10 kişiye para cezası
Adana'da tehlikeli ırk köpek sahibi 10 kişiye para cezası
Adana'da tehlikeli ırk köpek sahibi 10 kişiye para cezası

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Adana Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Köpek, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da tehlikeli ırk köpek sahibi 10 kişiye para cezası - Son Dakika


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