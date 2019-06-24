Son Dakika Haberleri: Tehlikeli madde deposu yandı, itfaiye 3 saatte kontrol altına aldı
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Tehlikeli madde deposu yandı, itfaiye 3 saatte kontrol altına aldı

1 saat önce

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinin tehlikeli madde deposunda yangın çıktı.

Tehlikeli madde deposu yandı, itfaiye 3 saatte kontrol altına aldı, System.String[]
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinin tehlikeli madde deposunda yangın çıktı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangın, itfaiyenin yaklaşık 3 saatlik çalışması ile kontrol altına alındı.
Olay Kartepe Çepni Mahallesi Uzay Çıkmazı Sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Tehlikeli madde deposunda bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tesisin tamamını sardı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine Kartepe itfaiyesinin yanı sıra İzmit ve Yahya Kaptan İtfaiye ekiplerinden destek ekipler gönderildi. Zaman zaman patlamalarında yaşandığı geri dönüşüm tesisindeki yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması ile kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, tesiste maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ile ilglii çalışma başlatıldı. 


- Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:03 Kaynak: DHA
İtfaiye, Kartepe, Kocaeli, Güncel
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