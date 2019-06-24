Tehlikeli madde deposu yandı, itfaiye 3 saatte kontrol altına aldı
1 saat önce
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinin tehlikeli madde deposunda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:03 Kaynak: DHA
KOCAELİ'nin Kartepe
ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinin tehlikeli madde deposunda yangın çıktı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangın, itfaiyenin yaklaşık 3 saatlik çalışması ile kontrol altına alındı.
Olay Kartepe Çepni
Mahallesi Uzay Çıkmazı Sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Tehlikeli madde deposunda bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tesisin tamamını sardı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine Kartepe itfaiyesinin yanı sıra İzmit
ve Yahya Kaptan İtfaiye
ekiplerinden destek ekipler gönderildi. Zaman zaman patlamalarında yaşandığı geri dönüşüm tesisindeki yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması ile kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürdürülüyor. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, tesiste maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ile ilglii çalışma başlatıldı.
- Kocaeli
Kadıköy'de yangın: Anne baba öldü, engelli oğulları kurtarıldı
TÜSİAD ve TÜRKONFED'den İstanbul seçimi değerlendirmesi
Ünlü anketçi İstanbul seçiminde oluşan farkın nedenini açıkladı
Ekrem İmamoğlu, vatandaşlara seslendi: Ben Atatürk Cumhuriyeti'nin projesiyim