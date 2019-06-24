TEHLİKELİ MADDE DEPOSUNDA YANGIN
1 saat önce
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinin tehlikeli madde deposunda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:02 Kaynak: DHA
KOCAELİ'nin Kartepe
ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinin tehlikeli madde deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiyenin yaklaşık 3 saatlik çalışması ile kontrol altına alındı.
Olay, Kartepe Çepni
Mahallesi Uzay Çıkmazı Sokak üzerindeKİ bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Tehlikeli madde deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tesisin tamamını sardı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine Kartepe itfaiyesinin yanı sıra İzmit
ve Yahya Kaptan İtfaiye
ekipleri desteğe geldi. Zaman zaman patlamaların yaşandığı geri dönüşüm tesisindeki yangın, itfaiyenin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Depodaki soğutma çalışmaları sürüyor.
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