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TEHLİKELİ MADDE DEPOSUNDA YANGIN

1 saat önce

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinin tehlikeli madde deposunda yangın çıktı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinin tehlikeli madde deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiyenin yaklaşık 3 saatlik çalışması ile kontrol altına alındı.
Olay, Kartepe Çepni Mahallesi Uzay Çıkmazı Sokak üzerindeKİ bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Tehlikeli madde deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tesisin tamamını sardı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine Kartepe itfaiyesinin yanı sıra İzmit ve Yahya Kaptan İtfaiye ekipleri desteğe geldi. Zaman zaman patlamaların yaşandığı geri dönüşüm tesisindeki yangın, itfaiyenin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Depodaki soğutma çalışmaları sürüyor.
TEHLİKELİ MADDE DEPOSUNDA YANGIN
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:02 Kaynak: DHA
Çepni, Kartepe, Güncel
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