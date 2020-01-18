Tehlikeli madde taşımacılığı yapanların uygunluk belgesi alımında süre uzatımı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Tehlikeli madde taşımacılığı yapanların uygunluk belgesi alımında süre uzatımı - Son Dakika Ekonomi

Tehlikeli madde taşımacılığı yapanların uygunluk belgesi alımında süre uzatımı

11 dakika önce

Tehlikeli maddelerin taşınmasında "Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)/Taşıt Uygunluk Belgesi" almak için belirlenen son tarih, 1 Temmuz 2020'ye uzatıldı.

Tehlikeli madde taşımacılığı yapanların uygunluk belgesi alımında süre uzatımı, System.String[]

Tehlikeli maddelerin taşınmasında "Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR)/Taşıt Uygunluk Belgesi" almak için belirlenen son tarih, 1 Temmuz 2020'ye uzatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere işletmelerde istihdam edilen tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının tam süreli ve ilgili meslek koduyla sigortalanarak çalıştırılması zorunlu olacak. Danışmanlar, başka bir işte çalışamayacak.

Tehlikeli maddeleri gönderen işletme veya kişiler, taşıma işleminin Bakanlıktan tehlikeli madde faaliyet belgesi almış olanlarca yapılmasını sağlamak ve gerekli taşıma evrakını eksiksiz hazırlayarak taşımacıya vermekle yükümlü olacak. Taşıma evrakı, işlem başlamadan önce gönderici tarafından "Ulaştırma Elektronik Taşıma Evrakı Sistemi (U-ETES)" sistemine de işlenecek.

Tehlikeli maddeleri tanklara veya konteynerlere dökme olarak dolum yapan işletmelerin, dolum işlemini tehlikeli madde faaliyet belgesi almış taşımacılara ait araçlara yapması gerekecek.

Tehlikeli madde taşıyanlar, gönderici tarafından hazırlanan taşıma evrakının bir suretinin araçta bulundurulmasını sağlamaktan sorumlu olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı genel müdürlük personeliyle, bölge müdürlükleri çalışanları tehlikeli madde taşımacılığı denetimlerini gerçekleştirecek.

Taşımacılık faaliyetinde yer alan taraflara, Bakanlıktan alınan faaliyet belgelerinin bulunmaması halinde 1000 lira idari para cezası uygulanacak. Taşıma evrakının bir suretini araçta bulundurmayan taşıyıcılara da 500 lira ceza kesilecek.

Öte yandan, Bakanlıktan ADR/Taşıt Uygunluk Belgesi almak için belirlenen süre, 31 Aralık 2019'dan 1 Temmuz 2020'ye uzatıldı. Karayolları Genel Müdürlüğünce, kara yollarındaki tünel kategorilerinin ADR'ye uygun olarak belirlenmesi ve işaretlenmesi için de son tarih, 31 Aralık 2020 olarak revize edildi.

Yönetmelik değişikliği bugün yürürlüğe girerken, danışmanların istihdamına ilişkin hususlar 3 ay sonra geçerli olacak.

Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:50 Kaynak: AA
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