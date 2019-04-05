Son Dakika Haberleri: Tehlikeli Madde Üreten Fabrika Alevlere Teslim Oldu

Tehlikeli Madde Üreten Fabrika Alevlere Teslim Oldu

1 saat önce

Avustralya'nın Melbourne şehrinde tehlikeli madde üreten bir fabrikada yangın çıktı.

Avustralya'nın Melbourne şehrinde tehlikeli madde üreten bir fabrikada yangın çıktı. Avustralya'nın Melbourne şehrinin kuzeyinde tehlikeli madde üreten bir fabrikada yangın çıktı. Yangının günlerce sürebileceği uyarısı yapıldı. Yerel saatle sabah 06.40'da meydana gelen patlama sonrasında olay yerine gönderilen 100'den fazla itfaiyeci ateşle savaşında henüz başarılı olamadı. Fabrikanın yakınında bulunan tüm işletmeler boşaltıldı. Yetkililer Broadmeadows, Pascoe Vale ve Coburg bölgelerinde yaşayanlara kapalı alanlarda kalmaları tavsiyesinde bulundu. Yangının izin verilen miktardan daha fazla atık depoladığı için iki hafta önce çevre düzenleyicileri tarafından lisansı askıya alınmıştı. Büyükşehir İtfaiye (MFB) baş memuru Dan Stephens şimdiye kadar, itfaiye ekiplerinin yangını fabrikayla sınırlamayı başardığını söyledi.

(Serkan Bayar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:01 Kaynak: İHA

Avustralya, Güncel
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