Tehlikeli motosiklet kullanan kişiye ceza uygulandı - Son Dakika

Adıyaman'ın Besni ilçesinde tehlikeli motosiklet kullanan ehliyetsiz sürücüye 7 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri Taşlıyazı köyü yakınlarında motosikletiyle tehlikeli hareketler yapan kişiyi durdurdu.
Ekipler, sürücü M.D'ye ehliyetsiz araç kullandığı, kask takmadığı, trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ve sigorta işlemlerinin bulunmadığı gerekçesiyle toplamda, 7 bin 200 lira idari para cezası uyguladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 16:19 - Kaynak: AA
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