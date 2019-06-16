Son Dakika Haberleri: Tehlikeli motosiklet kullanan şüpheliler gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Haber

Tehlikeli motosiklet kullanan şüpheliler gözaltına alındı

1 saat önce

İstanbul D100 Karayolu'nda tehlikeli motosiklet kullanan sürücüler gözaltına alındı.

Tehlikeli motosiklet kullanan şüpheliler gözaltına alındı, System.String[]
İstanbul D100 Karayolu'nda tehlikeli motosiklet kullanan sürücüler gözaltına alındı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, D100 Karayolu'nda tek teker üzerinde motosiklet kullanan ve bu görüntüleri sosyal medyaya yükleyen iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Görüntüleri inceleyen polis, 33 R 1446 plakalı motosiklet sürücüsü S.B.U. ile 34 DS 3316 plakalı motosiklet sürücüsü F.T'yi gözaltına aldı.
Sürücülere trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmekten bin 2'şer lira, trafik güvenliği ve düzenine uymamaktan 108'er lira para cezası kesildi.
Şüphelilerin sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konuldu. Sürücü belgelerini almak için 60 günün sonunda psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığını belgelemek zorunda olduğu bildirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler adli işlem yapılmak üzere Sefaköy Polis Merkezine götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:50 Kaynak: AA
Polis, İstanbul, D-100 Karayolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'un göbeğinde dehşet! Sokakta yürüyen gencin suratına tiner attılar Sınav giriş belgesini unutan öğrencinin yardımına polis yetişti Devlet Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Bölücü planlara taşeronluk yapmaktadır YKS'ye geç kalan adaylar cezaevi nakil aracı ve polis otosuyla sınava yetiştirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 14:23:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tehlikeli motosiklet kullanan şüpheliler gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]