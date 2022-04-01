Tehlikeli sevkiyat böyle görüntülendi - Son Dakika
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Tehlikeli sevkiyat böyle görüntülendi

01.04.2022 23:19

Tehlikeli sevkiyat böyle görüntülendi Bursa'nın İnegöl ilçesinde sunta yüklü kamyonetin sürücüsünün tehlikeli yolculuğu, amatör kameraya yansıdı.

Tehlikeli sevkiyat böyle görüntülendi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde sunta yüklü kamyonetin sürücüsünün tehlikeli yolculuğu, amatör kameraya yansıdı.

Olay İnegöl'ün Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen kamyonetin, kasasında ki suntalar seyir halindeyken harekete ederek yana doğru kaydı. Kaymanın etkisiyle kamyonetin dengesi bozuldu. Sürücü, tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam etti. Devrilme tehlikesi olan aracı gören sürücüler, kamyonetin sürücüsüne tepki gösterdiler. Sürücüler, o anları amatör kamerayla görüntülendiler.

Tehlikeli sevkiyat böyle görüntülendi
Tehlikeli sevkiyat böyle görüntülendi
Tehlikeli sevkiyat böyle görüntülendi

YORUMLAR
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İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tehlikeli sevkiyat böyle görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tehlikeli sevkiyat böyle görüntülendi - Son Dakika
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