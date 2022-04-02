Tehlikeli sevkiyata ceza yağdı - Son Dakika
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Tehlikeli sevkiyata ceza yağdı

02.04.2022 14:39
Tehlikeli sevkiyata ceza yağdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sunta yüklü kamyonetin eğimli ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren sürücüsüne, polis ekiplerince cezai işlem uygulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sunta yüklü kamyonetin eğimli ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren sürücüsüne, polis ekiplerince cezai işlem uygulandı.

Olay İnegöl'ün Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen kamyonetin, kasasında ki suntalar seyir halindeyken harekete ederek yana doğru kaydı. Kaymanın etkisiyle kamyonetin dengesi bozuldu. Sürücü, tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam etti. Devrilme tehlikesi olan aracı gören sürücüler, kamyonetin sürücüsüne tepki gösterdiler. Sürücüler, o anları amatör kamerayla görüntülediler.

16 Y 6655 plakalı kamyonetin sürücüsünü tespit eden İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, araç sahibine Mustafa Ö.'ye trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve tehlikeli ve zararlı maddeleri gerekli tedbiri almadan taşıma yapmaktan dolayı 1253 TL cezai işlem uygulandı. - BURSA

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İnegöl, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tehlikeli sevkiyata ceza yağdı - Son Dakika


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