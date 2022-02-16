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Tehlikeli yolculuğa trafikten men cezası - Son Dakika

Tehlikeli yolculuğa trafikten men cezası

16.02.2022 14:04

Tehlikeli yolculuğa trafikten men cezasıŞANLIURFA Şanlıurfa'da kasa kısmında yolcu taşıyan kamyonete para cezası kesilerek geçici olarak trafikten men edildi.

Tehlikeli yolculuğa trafikten men cezası

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da kasa kısmında yolcu taşıyan kamyonete para cezası kesilerek geçici olarak trafikten men edildi.

Şanlıurfa'da kasasında taşıdığı çocuklarla trafikte ilerleyerek tehlikeye neden olan kamyonet polisten kaçamadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde aracın plakasını tespit eden Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 63 MA 1317 plakalı aracı bu sabah yakaladı. Amaç dışı kullanma ve izinsiz logo kullanma suçlarından dolayı aracın sürücüsüne toplam 2 bin 19 Türk Lirası idari para cezası uygulanarak trafikten 15 gün men edildi.

Canlarını hiçe saydılar

Araç sürücüsünün ceza alıp aracın ise trafikten men edilmesine neden olan görüntülerde kasasındaki bazı çocukların ayaklarını sarkıtarak, bazılarının ise dans ederek yolculuk ettikleri gözlendi.

Tehlikeli yolculuğa trafikten men cezası
Tehlikeli yolculuğa trafikten men cezası
Tehlikeli yolculuğa trafikten men cezası

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Para Cezası, Şanlıurfa, Kamyonet, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tehlikeli yolculuğa trafikten men cezası - Son Dakika


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