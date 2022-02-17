Tehlikeli yolculuk: Akan trafikte motosikleti halatla çekti - Son Dakika

Üsküdar'da trafikte arızalanan motosikleti, halatla çekmeye yardım eden bir diğer motosiklet sürücüsü görenleri şoke etti. Akan trafikte diğer sürücülere zor anlar yaşatan motosiklet sürücüleri, trafikte diğer sürücülerle tartıştı. Motosikletlilerin tehlikeli yolculuğu vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar, Bağlarbaşı yolu Altunizade mevki'inde Altunizade mevkisinde, geçtiğimiz günlerde bir motosiklet trafikte arızalandı. Arıza yapması sebebiyle yoluna devam edemeyen motosikletliye yardım etmek isteyen diğer bir motosiklet sürücüsü, halat ile motosikleti kendi motosikletine bağlayarak akan trafikte yolculuk yaptı. Zaman zaman durma noktasına gelen trafikte diğer sürücülere zor anlar yaşatan motosiklet sürücüleri, bir servis sürücüsü ile sözlü tartışmaya tutuştu. Motosikletli sürücülerin tehlikeli halat yolculuğu sürücüler tarafından büyük tepki aldı.

TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

Motosiklet sürücülerin tehlikeli yolculuğu başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde arızalanan motosikleti, halatla çekmeye yardım eden bir diğer motosiklet sürücüsünün diğer sürücülerle tartışarak, trafikte ilerlediği gözüküyor.

(Aykut Zor - Metin Başar - Sevgi Canpolat-İHA)