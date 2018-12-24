Son Dakika Haberleri: Tehlikeli Yolculuk Kameraya Yansıdı

Tehlikeli Yolculuk Kameraya Yansıdı

2 saat önce

Malatya'da trafikte bir pikabın arkasına tutunarak tehlikeli yolculuk yapan kişi, cep telefonuyla görüntülendi.

Tehlikeli Yolculuk Kameraya Yansıdı, System.String[]
Malatya'da trafikte bir pikabın arkasına tutunarak tehlikeli yolculuk yapan kişi, cep telefonuyla görüntülendi.

Yeşilyurt ilçesi Yeşilteye Mahallesi'nde bir pikabın arka kısmına tutunan kişi, bu şekilde yolculuk yaptı.

Bir otomobilden cep telefonuyla çekilen görüntüde, pikabın arka kapağına tutunan vatandaş yolculuğunu bu şekilde sürdürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:16 Kaynak: AA

Yeşilyurt, Malatya, Güncel
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