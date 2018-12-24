Tehlikeli Yolculuk Kameraya Yansıdı

Malatya'da trafikte bir pikabın arkasına tutunarak tehlikeli yolculuk yapan kişi, cep telefonuyla görüntülendi.

Malatya'da trafikte bir pikabın arkasına tutunarak tehlikeli yolculuk yapan kişi, cep telefonuyla görüntülendi.



Yeşilyurt ilçesi Yeşilteye Mahallesi'nde bir pikabın arka kısmına tutunan kişi, bu şekilde yolculuk yaptı.



Bir otomobilden cep telefonuyla çekilen görüntüde, pikabın arka kapağına tutunan vatandaş yolculuğunu bu şekilde sürdürdü.

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