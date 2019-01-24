Tehlikeli Yolculuk Kameraya Yansıdı
1 saat önce
Malatya'da otomobile bağlanan halata tutunarak trafikte seyreden motosiklet sürücüsü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Malatya
'da otomobile bağlanan halata tutunarak trafikte seyreden motosiklet sürücüsü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Merkez Yeşilyurt
ilçesi Fahri Kayahan
Bulvarı'nda 35 MJ 884 plakalı otomobile bağlanan halata tutunan motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu, aynı güzergahta seyreden başka bir araçtaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:48 Kaynak: AA
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