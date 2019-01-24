Son Dakika Haberleri: Tehlikeli Yolculuk Kameraya Yansıdı

Tehlikeli Yolculuk Kameraya Yansıdı

1 saat önce

Malatya'da otomobile bağlanan halata tutunarak trafikte seyreden motosiklet sürücüsü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tehlikeli Yolculuk Kameraya Yansıdı, System.String[]
Malatya'da otomobile bağlanan halata tutunarak trafikte seyreden motosiklet sürücüsü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Merkez Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Bulvarı'nda 35 MJ 884 plakalı otomobile bağlanan halata tutunan motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu, aynı güzergahta seyreden başka bir araçtaki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:48 Kaynak: AA

Yeşilyurt, Merkez, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya Destek Telefonu Yolcunun Cep Telefonu Çalındı, Şoför Kimseyi Otobüsten İndirmedi

Merkez Bankası Toplam Rezervleri Arttı Reza Zarrab Hakkında Bomba İddia: Koğuş Arkadaşına Tecavüz Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 20:42:37. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tehlikeli Yolculuk Kameraya Yansıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]