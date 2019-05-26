Son Dakika Haberleri: Tehlikeli yolculuk yürekleri ağızlara getirdi

Tehlikeli yolculuk yürekleri ağızlara getirdi

4 saat önce

Aydın-Nazilli kara yolunda bir motosiklete 3 kişi binen vatandaşlar yürekleri ağızlara getirdi.

Tehlikeli yolculuk yürekleri ağızlara getirdi, System.String[]
Aydın- Nazilli kara yolunda bir motosiklete 3 kişi binen vatandaşlar yürekleri ağızlara getirdi.

Aydın-Nazilli kara yolunda bir motosiklete 3 kişi binen vatandaşlar akan trafiğe aldırmadan yolculuk etti. Motosiklet sürücüsünün ve arkadaki bir yolcuda kask bulunurken ortalarında bulunan yolcuda kask bulunmaması adeta ölüme davetiye çıkarttı. Trafik kurallarına aldırmadan kilometrelerce ilerleyen tehlikeli motosiklet yolculuğunu gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı. Motosikleti saniye saniye görüntüleyerek duruma tepki gösterdi.

Motosiklet yolculuğunun herhangi üzücü bir olay yaşanmadan sonlanması sürücülere rahat bir nefes aldırdı. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 02:25 Kaynak: İHA
Motosiklet, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hindistan'da Sığır Eti Taşıyan Müslümanlar Ölümüne Dövüldü Eski Eşini Ağzını Bantladıktan Sonra Öldüren Cani Adam, Mezarlıkta Yakalandı İstanbullu Gelin'de Esma'dan Süreyya'yı Şoka Sokan İstek Taksici, Sıra Nedeniyle Tartıştığı Meslektaşını Başından Vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 06:42:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tehlikeli yolculuk yürekleri ağızlara getirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]