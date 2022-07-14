Tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika
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Tehlikeli yolculuk kamerada

14.07.2022 12:08

Tehlikeli yolculuk kameradaKIRKLARELİ Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran mevkiinde motosiklet üzerinde eşyalara tutunarak yolculuk yapan çocuk yürekleri ağza getirdi.

Tehlikeli yolculuk kamerada

KIRKLARELİ Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran mevkiinde motosiklet üzerinde eşyalara tutunarak yolculuk yapan çocuk yürekleri ağza getirdi.

Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesi mevkiinde seyir halinde olan motosiklette eşyalara tutunarak yolculuk yapan çocuk, kameralara yansıdı. Seyir halinde olan motosiklette 9,10 yaşlarındaki çocuk eşyaların bağlı olduğu ipe tutunarak güvende kalmaya çalıştı. Emniyet şeridinde ilerlemeye çalışan motosiklet sürücüsü ve çocuğun tehlikeli yolculuğunu gören sürücüler uyarılarda bulundu.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika

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