Tehlikeli yolda ekiplerin zorlu kar mücadelesi - Son Dakika
Son Dakika Genel Tehlikeli yolda ekiplerin zorlu kar mücadelesi - Son Dakika

Tehlikeli yolda ekiplerin zorlu kar mücadelesi

6 saat önce

Tehlikeli yolda ekiplerin zorlu kar mücadelesi Bayburt İl Özel İdaresi Aydıntepe İlçe Şantiyesi ekipleri, kar nedeniyle ulaşıma kapanan Bayburt-Trabzon sınırında, 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Soğanlı Dağı'ndaki Derebaşı virajlarında, 5 metreyi aşan karda yol açma çalışmasını sürdürüyor.

Tehlikeli yolda ekiplerin zorlu kar mücadelesi

BAYBURT - Bayburt İl Özel İdaresi Aydıntepe İlçe Şantiyesi ekipleri, kar nedeniyle ulaşıma kapanan Bayburt- Trabzon sınırında, 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Soğanlı Dağı'ndaki Derebaşı virajlarında, 5 metreyi aşan karda yol açma çalışmasını sürdürüyor.

Bölgede etkili olan kar nedeniyle yılın 6 ayı ulaşıma kapalı kalan, Bayburt- Trabzon sınırında, 'dünyanın en tehlikeli yolu' seçilen Soğanlı Dağı'ndaki Derebaşı virajlarında İl Özel İdare ekiplerince başlatılan yol açma çalışmaları sürüyor. 20 gün kadar devam edecek çalışmalara korona virüs nedeniyle maske ve eldiven takarak başlayan ekipler, iş makineleri eşliğinde, 5 metreyi aşan karda yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Şantiye Şefi Durmuş Köksal idaresindeki ekipler, havaların ısınmaya başlamasıyla Soğanlı Dağlarının zirvesinde bulunan köye dönüş yapan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Aydıntepe İlçesine bağlı Günbuldu köy yolunda çalışma başlattı.

Kışın kimsenin kalmadığı ilçeye 23 kilometre uzaklıktaki köyün yolunu açmaya çalışan ekipler, kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu bölgede günde yaklaşık 5 kilometre ilerleme kaydetti.

3 iş makinesiyle yürütülen çalışmalarda ekipler yolun tamamını açarak köye ulaşımı sağladı.

Şantiye Şefi Durmuş Köksal yaptığı açıklamada ekiplerin özverili çalışmasının ardından metrelerce yükseklikteki kar engelini kaldırarak köye ulaşım sağladıklarını ve bölgede Haziran ayına kadar çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Tehlikeli yolda ekiplerin zorlu kar mücadelesi

Aydıntepe, Trabzon, Bayburt, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 08:24 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ramazan pidesine zam yok
Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi         
14:51
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti         
14:36
Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı         
14:35
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı         
14:33
Eşinin boğazını kesen cani, 5 ay sonra serbest kalıp 9 yaşındaki kızını öldürdü Eşinin boğazını kesen cani, 5 ay sonra serbest kalıp 9 yaşındaki kızını öldürdü         
14:13
Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü         
14:00
Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek         
13:57
Milyonlarca mutlu ağacın ilham perisi Ressam Bob Ross'un sıra dışı hayat hikayesi Milyonlarca mutlu ağacın ilham perisi Ressam Bob Ross'un sıra dışı hayat hikayesi         
13:52
İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı         
13:49
İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin         
13:46
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi         
13:46
Son dakika: Çiftçinin nakit avansını Türkşeker ödeyecek Son dakika: Çiftçinin nakit avansını Türkşeker ödeyecek         
13:41
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı         
13:35
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp kumarhaneye çevrilen emlakçıya, zabıta baskın düzenledi         
13:33
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor         
13:26
Real Madrid korona nedeniyle kalan maçlarını Alfredo di Stefano Stadı'nda oynayacak Real Madrid korona nedeniyle kalan maçlarını Alfredo di Stefano Stadı'nda oynayacak         
13:24
Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya'dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya'dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek         
13:15
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu         
13:07
TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi         
13:00
Emre Belözoğlu danışma kurulunda yer alacak Emre Belözoğlu danışma kurulunda yer alacak         
12:41
23 Nisan Bayramı ile gururlanıp kendileri için düzenlenen festivallerde eğleniyorlar! İşte dünyanın farklı yerlerinden ilginç çocuk gelenekleri 23 Nisan Bayramı ile gururlanıp kendileri için düzenlenen festivallerde eğleniyorlar! İşte dünyanın farklı yerlerinden ilginç çocuk gelenekleri         
12:40
Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor         
12:36
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var         
12:35
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Bu teşebbüsleri FETÖ ve PKK da denedi" diyen Erdoğan'a yanıt geldi         
12:22
Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı         
12:11
Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı         
11:56
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı         
11:53
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor         
11:35
Son dakika: Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı! Kaza anı kamerada Son dakika: Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı! Kaza anı kamerada         
11:26
Son Dakika: İstanbul'da Ramazan ayında pide 3 liradan satılacak Son Dakika: İstanbul'da Ramazan ayında pide 3 liradan satılacak         
11:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2020 15:03:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tehlikeli yolda ekiplerin zorlu kar mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]