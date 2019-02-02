Tehlikeye Aldırış Etmeden Film Gibi İzlediler

Erzincan şehir merkezinde riskli olduğu tespit edilerek kentsel dönüşüm kapsamına alınan bina, çevredekilerin meraklı bakışları arasında yıkıldı.

Erzincan şehir merkezinde riskli olduğu tespit edilerek kentsel dönüşüm kapsamına alınan bina, çevredekilerin meraklı bakışları arasında yıkıldı.



Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Erzincan'da yürütülen çalışmalarda şehir merkezindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan eski bir bina için yıkım kararı verildi. Bina çevresinde alınan güvenlik önlemlerinin ardından iş makineleri binayı yıkarken itfaiye araçlarıyla kepçenin yıktığı betonlara su sıkıldı. Yoldan geçen meraklı vatandaşlar tehlikeye ve ekiplerinin uyarılarına aldırış etmeden yıkım çalışmasını bitene kadar izlemeye devam etti. Yerle bir olan binayı cep telefonlarıyla görüntüleyen çevredeki vatandaşlar, daha sonra bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. - ERZİNCAN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Adana'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Nişanlı Çifti Öldüresiye Dövmüşlerdi, Şüphelilerden Birinin Genç Kıza İlişki Teklifinde Bulunduğu Ortaya Çıktı

Son Dakika! CHP MYK'dan Çıkan İsimler Belli Oldu

Yaşam Koşullarına Göre Belirlendi! İşte İllere Göre Olması Gereken Asgari Ücret