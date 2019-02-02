Son Dakika Haberleri: Tehlikeye Aldırış Etmeden Film Gibi İzlediler

Tehlikeye Aldırış Etmeden Film Gibi İzlediler

1 saat önce

Erzincan şehir merkezinde riskli olduğu tespit edilerek kentsel dönüşüm kapsamına alınan bina, çevredekilerin meraklı bakışları arasında yıkıldı.

Tehlikeye Aldırış Etmeden Film Gibi İzlediler, System.String[]
Erzincan şehir merkezinde riskli olduğu tespit edilerek kentsel dönüşüm kapsamına alınan bina, çevredekilerin meraklı bakışları arasında yıkıldı.

Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Erzincan'da yürütülen çalışmalarda şehir merkezindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan eski bir bina için yıkım kararı verildi. Bina çevresinde alınan güvenlik önlemlerinin ardından iş makineleri binayı yıkarken itfaiye araçlarıyla kepçenin yıktığı betonlara su sıkıldı. Yoldan geçen meraklı vatandaşlar tehlikeye ve ekiplerinin uyarılarına aldırış etmeden yıkım çalışmasını bitene kadar izlemeye devam etti. Yerle bir olan binayı cep telefonlarıyla görüntüleyen çevredeki vatandaşlar, daha sonra bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:27 Kaynak: İHA

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