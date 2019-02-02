Tehlikeye Aldırış Etmeden Film Gibi İzlediler.
1 saat önce
Tehlikeye aldırış etmeden film gibi izlediler.
Tehlikeye aldırış etmeden film gibi izlediler...Kentsel Dönüşüm
Projesi kapsamına sokulan bina meraklı bakışlar arasında yerle bir oldu
ERZİNCAN - Erzincan
şehir merkezinde riskli olduğu tespit edilerek, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamına sokulan bina, çevredekilerin meraklı bakışları arasında yerle bir oldu.
Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Erzincan'da yürütülen çalışmalarda şehir merkezindeki Vali Recep Yazıcıoğlu
Caddesi üzerinde bulunan eski bir bina için yıkım kararı verildi. Bina çevresinde alınan güvenlik önlemlerinin ardından yıkımına başlanan binada herhangi bir yangın çıkmaması için itfaiye araçlarıyla kepçenin yıktığı betonlara su sıkıldı. Alınan önlemlere rağmen yoldan geçen meraklı vatandaşlar tehlikeye ve ekiplerinin uyarılarına aldırış etmeden yıkım çalışmasını bitene kadar izlemeye devam etti. Yerle bir olan binayı cep telefonları ile görüntüleyen çevredeki vatandaşlar, daha sonra bu görüntüleri internet mecralarında paylaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:43 Kaynak: İHA
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