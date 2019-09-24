Son Dakika Haberleri: Tehlikeye aldırış etmediler
Son Dakika Güncel Haber

Tehlikeye aldırış etmediler

1 saat önce

Yozgat'ta yaya geçidini kullanmak yerine refüjde bulunan demir korkulukların üstünden atlayarak yolun karşı tarafına geçmek isteyen iki gencin rahat tavırları dikkat çekti.

Tehlikeye aldırış etmediler, System.String[]

Yozgat'ta yaya geçidini kullanmak yerine refüjde bulunan demir korkulukların üstünden atlayarak yolun karşı tarafına geçmek isteyen iki gencin rahat tavırları dikkat çekti.


Yozgat E-88 karayolu Adnan Menderes bulvarındaki refüjde bulunan demir korkuluklardan atlayarak yolun karşı tarafına geçmeye çalışan iki kişi tehlikeye davetiye çıkardı. Yolun 100 metre ilerisinde bulunan yaya geçidini tercih etmeyip tehlikeyi göze alan kişiler, birer birer demir korkuluklardan atlamaya çalıştı. Gençlerin rahat tavırları yayaları ve sürücüleri hayrete düşürdü. Yolun karşı tarafına geçmek için demir korkuluklardan atlamak isteyen gençlere sürücüler korna basarak tepki gösterdi. Herhangi bir kaza yaşanmadan demir korkuluklardan atlayarak yolun karşı tarafına geçen gençler, ulaşmak istedikleri noktaya doğru yola koyuldular. - YOZGAT

Menderes, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kıran-2 operasyonunda PKK'nın 20 yıllık arşivi ele geçirildi
Valilik, noktayı koydu: Deprem sonrası İstanbul'da okullar tatil olacak mı? TCDD'nin kiralayacağı Sirkeci ve Haydarpaşa Garlarına İBB talip oldu Kandilli'den İstanbul depremiyle ilgili korkutan açıklama: Büyük deprem mutlaka olacaktır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 15:21:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tehlikeye aldırış etmediler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]