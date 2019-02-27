Son Dakika Haberleri: Tehlikeye Aldırış Etmediler, Demir Korkuluklardan Böyle Atladılar

Tehlikeye Aldırış Etmediler, Demir Korkuluklardan Böyle Atladılar

1 saat önce

Yozgat'ta yaya geçidini kullanmak yerine refüjde bulunan demir korkulukların üstünden atlayarak yolun karşı tarafına geçmek isteyen kızların rahat tavırları yürekleri ağızlara getirdi.

Tehlikeye Aldırış Etmediler, Demir Korkuluklardan Böyle Atladılar, System.String[]
Yozgat'ta yaya geçidini kullanmak yerine refüjde bulunan demir korkulukların üstünden atlayarak yolun karşı tarafına geçmek isteyen kızların rahat tavırları yürekleri ağızlara getirdi.

Yozgat E-88 karayolu Adnan Menderes bulvarındaki refüjde bulunan demir korkuluklardan atlayarak yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 3 kız tehlikeye davetiye çıkardı. Yolun 100 metre ilerisinde bulunan yaya geçidini tercih etmeyip hayatlarını hiçe sayan kızlar birer birer demir korkuluklardan atlamaya çalıştı. Kızların rahat tavırları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Demir korkuluklardan atlayarak yolun karşı tarafına geçmek isteyen kızlara araç sürücüleri de korna basarak tepki gösterdi. Herhangi bir kaza yaşanmadan demir korkuluklardan atlayarak yolun karşı tarafına geçen kızlar, ulaşmak istedikleri alış veriş merkezine doğru yola koyuldu. - YOZGAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:12 Kaynak: İHA

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