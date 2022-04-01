Tehlikeye aldırış etmediler... Dere yatağı kenarındaki yeşil alanda böyle kaydılar - Son Dakika
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Tehlikeye aldırış etmediler... Dere yatağı kenarındaki yeşil alanda böyle kaydılar

01.04.2022 23:53

Tehlikeye aldırış etmediler.

Tehlikeye aldırış etmediler... Dere yatağı kenarındaki yeşil alanda böyle kaydılar

ŞANLIURFA - Hava sıcaklığının arttığı Şanlıurfa'da bu yıl karda kayma keyfi yaşayan çocuklar, bu defa çimenlerde kaydı. Dere yatağının kenarındaki yeşil alanda kayan çocuklar, tehlikeye de aldırış etmedi.

Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da soğuk ve karlı geçen kış aylarının ardından baharın gelmesiyle havalar ısınmaya başladı. Kış aylarında yoğun olarak etkisini gösteren karda kayak keyfi yaşayan çocuklar, bu defa çimenlerde kayak keyfi yaşıyor. Çimenlerin üzerinde yokuş aşağı kayan çocuklar, gönüllerince eğlendi. Kayak yaptıkları çimenlerin sonundaki yaklaşık 2 metre derinliğinde olan betondan yapılmış dere yatağına aldırış etmeyen çocuklar, büyük tehlike de yaşadı. Tepeden kayan çocuklar, dere yatağına birkaç metre kala durup yeniden kaymak için yukarı tırmandı. Çocukların çimenlerde kayak keyfi kameraya yansıdı.

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Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tehlikeye aldırış etmediler... Dere yatağı kenarındaki yeşil alanda böyle kaydılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tehlikeye aldırış etmediler... Dere yatağı kenarındaki yeşil alanda böyle kaydılar - Son Dakika
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