Tehlikeye aldırmadan kaza yerinden canlı yayın yaptılar - Son Dakika

DÜZCE'de, cipin önündeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza yerinde bazı sürücülerin, hızla gelen araçlara rağmen cep telefonları ile sosyal medya üzerinden canlı yayın yapması dikkat çekti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında TEM yolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mahmut Güven yönetimindeki 34 DHS 694 plakalı cip, Cihan Polat'ın kullandığı 55 ADS 660 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, Cihan Polat ile otomobilindeki Burhanettin Günaydın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Kazayı gören bazı sürücüler, süratli gelen araçlara rağmen yol kenarında durarak cep telefonları ile sosyal medyadan canlı yayın yaptı.