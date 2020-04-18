Tehlikeye aldırmadan otomobil taşıdı - Son Dakika

ADANA'nın Feke ilçesinden Kozan'a giden pikabın kasasında, hiçbir güvenlik önlemi olmadan otomobil taşınması görenleri şaşkına çevirdi.

Feke ilçesinden Kozan ilçesine giden ve yük taşımada kullanılan 01 RT 648 pikabın kasasına tahta paletlerle otomobil yüklendiği görüldü. El yapımı tahta takozlar ile arabanın kaymaması için ilkel bir önlem alan sürücü, yol boyu vatandaşların şaşkın bakışları arasında seyretti. Kasasında 31 EY 202 plakalı Toros marka otomobil ile ilerleyen pikabın yol açtığı riske aldırmadan yoldaki kamyonları sollayarak hızla yol alması tepki çekti.