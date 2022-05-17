Tehlikeye aldırmayan sürücü, minibüsün üzerinde ev taşıdı - Son Dakika
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Tehlikeye aldırmayan sürücü, minibüsün üzerinde ev taşıdı

17.05.2022 11:27

Sultanbeyli'de trafikte ilerleyen iki ayrı sürücü tehlikeye aldırmadan onlarca eşyayı araçlarının üzerinde taşıdı.

Sultanbeyli'de trafikte ilerleyen iki ayrı sürücü tehlikeye aldırmadan onlarca eşyayı araçlarının üzerinde taşıdı. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeliye atarak yolculuklarına devam eden sürücülerin tehlikeli taşımacılığı vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Sultanbeyli'de geçtiğimiz gün yaşanan ilk olayda bir sürücü saat 14.00 sıralarında kullandığı 34 GG 5631 plakalı Ford marka minibüs üzerinde onlarca ev eşyasını aracının üst kısmında taşıdı. Ev eşyalarını birbirine bağlamakla yetinen minibüs sürücüsü güvenlik önlemlerini hiçe sayarak otoyol üzerinde kilometrelerce ilerledi. Minibüs üzerinde eşyaların düşme ihtimaline aldırış etmeden kilometrelerce yolu tehlikeli bir şekilde kat eden araç sürücüsü bir süre sonra gözden kayboldu. Minibüs sürücüsünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Öte yandan Sultanbeyli'de yaşanan diğer olayda ise bir kamyon sürücüsü aracının arka ve üst tavan kısmına büyük çapta eşyaları ip yardımıyla bağlayarak tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. Taşıdığı eşyaların, arkasında seyir halinde olan diğer araçların üstüne düşme ihtimalini umursamayan kamyon sürücüsü bir süre sonra gözden kayboldu. Trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe sayan kamyon sürücüsünün ise tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Enes Şamil Gönenç - Sevgi Canpolat - İHA)

Tehlikeye aldırmayan sürücü, minibüsün üzerinde ev taşıdı
Tehlikeye aldırmayan sürücü, minibüsün üzerinde ev taşıdı
Tehlikeye aldırmayan sürücü, minibüsün üzerinde ev taşıdı
Tehlikeye aldırmayan sürücü, minibüsün üzerinde ev taşıdı
Tehlikeye aldırmayan sürücü, minibüsün üzerinde ev taşıdı
Tehlikeye aldırmayan sürücü, minibüsün üzerinde ev taşıdı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Minibüs, Tragger, Ford, Güncel, Son Dakika

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