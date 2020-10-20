Tehlikeyi göze alıp, Zap Suyu'ndan odun topluyorlar - Son Dakika

Tehlikeyi göze alıp, Zap Suyu'ndan odun topluyorlar

20.10.2020 09:33
Tehlikeyi göze alıp, Zap Suyu'ndan odun topluyorlar, System.String[]

VAN'ın Başkale ilçesi sınırlarında başlayıp Dicle Nehrine kadar uzanan Zap Suyu, Hakkari'de yaşayan bazı ailelerin kışlık odun ihtiyacını da karşılıyor.

VAN'ın Başkale ilçesi sınırlarında başlayıp Dicle Nehrine kadar uzanan Zap Suyu, Hakkari'de yaşayan bazı ailelerin kışlık odun ihtiyacını da karşılıyor. Dağlardan sel sularının Zap Suyu'na taşıdığı odun parçaları, tehlikeleri göze alan vatandaşlar tarafından toplanıp, halatlar yardımıyla kıyıya taşınıyor ve bu odunlar kış aylarında yakacak olarak kullanılıyor.

İlk ve sonbahar aylarında etkili olan yağmurlarla birlikte debisi yükselip rafting tutkunlarına inanılmaz maceralar yaşatan ve aynı zamanda da sulama suyu ihtiyacını karşılayıp, bölgenin adeta can damarı olan Zap Suyu, bazı vatandaşların kışlık yakacak sorununa bile çözüm olabiliyor. Hakkari ve civar köylerde yaşayan bazı vatandaşlar merkeze yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Aslankaya bölgesine gelip, tehlikeleri göze alarak, Zap Suyu'nun kıyılarındaki ya da su içerisindeki büyük kayalara takılan odun parçalarını topluyorlar. Tehlikelere adeta meydana okuyarak Zap Suyu'na giren vatandaşlar, halatlara bağladıkları ağaç ve odun parçalarını büyük zorluklarla kıyıya çekiyorlar. Sudan çıkardıkları odunları bir süre güneşte kurutan vatandaşlar daha sonra da bu odunları yakacak olarak kullanıyorlar.

Her yıl bu mevsimde Zap Suyu'nda odun topladıklarını anlatan Şahan Çelik, "Biz bu zorluklara katlanıyoruz. Hakkari'de her sene çetin bir kış geçiyor. Yılın 6 ayı sobalarımızı yakıyoruz. Bundan dolayı da şimdiden hazırlığımızı yapıp, kışlık yakacağımızı topluyoruz. Bu işi de tanıdıklarımız ve komşularımızla birlikte imece usulü çalışıyoruz" dedi.


Zap bölgesi, Başkale, Hakkari, Dicle, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tehlikeyi göze alıp, Zap Suyu'ndan odun topluyorlar - Son Dakika

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