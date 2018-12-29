Son Dakika Haberleri: Tehlikeyi Hiçe Sayan Slikon Ustası Pes Dedirtti

Tehlikeyi Hiçe Sayan Slikon Ustası Pes Dedirtti

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir evin balkonuna slikon çeken usta yürekleri ağızlara getirdi.

Tehlikeyi Hiçe Sayan Slikon Ustası Pes Dedirtti, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir evin balkonuna slikon çeken usta yürekleri ağızlara getirdi. Yerden yaklaşık 8 metre yüksekte pvc ile kapatılan balkonun pencerelerine tutunarak çalışan ustanın hiçbir güvenlik önlemi almaması dikkat çekti.

Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın birinci katının kapalı balkonunda slikon çeken ustayı görenler hem jandarmaya haber verdi hem de cep telefonlarıyla o anları görüntülendi. Pvc ile kapatılan balkonun dışına çıkarak balkonun kenar betonlarına basıp eliyle açık tuttuğu pencereden destek alan usta çevredekilerin ikazlarına da kulak asmadan işine devam etti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:36 Kaynak: İHA

Avsallar, Antalya, Alanya, Güncel
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