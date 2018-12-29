Tehlikeyi Hiçe Sayan Slikon Ustası Pes Dedirtti
46 dakika önce
Tehlikeyi hiçe sayan slikon ustası pes dedirtti Yerden 8 metre yüksekte balkonun pvc kaplamasından destek alıp slikon çektiANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir evin balkonuna slikon çeken usta yürekleri ağızlara getirdi.
Tehlikeyi hiçe sayan slikon ustası pes dedirtti
Yerden 8 metre yüksekte balkonun pvc kaplamasından destek alıp slikon çekti
ANTALYA - Antalya
'nın Alanya
ilçesinde bir evin balkonuna slikon çeken usta yürekleri ağızlara getirdi. Yerden yaklaşık 8 metre yüksekte pvc ile kapatılan balkonun pencerelerine tutunarak çalışan ustanın hiçbir güvenlik önlemi almaması dikkat çekti.
Alanya'nın Avsallar
Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın birinci katının kapalı balkonunda slikon çeken ustayı görenler hem jandarmaya haber verdi hem de cep telefonlarıyla o anları görüntülendi. Pvc ile kapatılan balkonun dışına çıkarak balkonun kenar betonlarına basıp eliyle açık tuttuğu pencereden destek alan usta çevredekilerin ikazlarına da kulak asmadan işine devam etti.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:31 Kaynak: İHA
Ormandan Toplayıp Kuruttukları Kuzugöbeği Mantarının Kilosunu Bin Liraya Satıyorlar
Fenerbahçe, AZ Alkmaar ile Hazırlık Maçı Yapacak
Zerrin Özer'in Ablası Tülay Özer, Konser Verdiği Sırada Fenalaştı
Eğlence Mekanında Hesap Kavgası: 1 Ölü