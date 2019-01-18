Son Dakika Haberleri: Tehlikeyi Hiçe Saydı, Mazot Deposuna Ateş Tuttu

Tehlikeyi Hiçe Saydı, Mazot Deposuna Ateş Tuttu

1 saat önce

Hava ısısının eksi 15 dereceye düşen Sivas'ta bir sürücünün aracının deposunda donan mazotu, tehlikeye aldırmadan ateşle eritmeye çalışması dikkat çekti.

Tehlikeyi Hiçe Saydı, Mazot Deposuna Ateş Tuttu, System.String[]
Hava ısısının eksi 15 dereceye düşen Sivas'ta bir sürücünün aracının deposunda donan mazotu, tehlikeye aldırmadan ateşle eritmeye çalışması dikkat çekti.

Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta gece saatlerinde termometreler eksi 15 dereceyi gösterirken gün içerisinde ise ısı eksi 10 derece oldu. Bir çok aracın deposundaki mazot dondu. Sivas merkez Yenişehir mahallesinde kamyonetinin evinin önüne park eden Adem Yavuz Gökçen, sabah kalktığında aracının deposundaki mazotun donduğunu fark etti. Uzun uğraşlara rağmen kamyonetini çalıştıramayan Gökçen, donan mazotu eritmek için ilginç bir yol seçti. Tehlikeye aldırmayan sürücü piknik tüpü ile mazot deposunu ısıtmaya çalıştı. Ancak tehlikeli çözüm yolu da sonuç vermedi.

Araçların yakıt deposunun donduğunda herkesin bu yöntemi kullandığını belirten Adem Yavuz Gökçen, deponun patlama ihtimali olduğunu ifade ederek, "Arabayı çalıştıramadım, depo buz tuttu. Bende pürmüz ile ateşle deponun donunu çözmeye çalışıyorum. Mazot çözülsün arabayı çalıştıracağım inşallah. Ateşi tutarken dikkat ediyorum, devamlı aynı yere tutmuyorum. Devamlı aynı yere tutarsak patlar. Herkes böyle yapıyor. Hava çok soğuk ellerim buz tuttu ve çatladı. Tahminimce şu an hava sıcaklığı eksi 10 vardır. Sabah 6'da kalktığımda eksi 15 dereceydi. Yarım saattir uğraşıyorum çalıştıramadım. Arkadaşı çağıracağım, çektirerek vurduracağım. Yoksa çekici gelip sanayiye götürecek" dedi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:01 Kaynak: İHA

Gökçen, Sivas, Güncel
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