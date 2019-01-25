Tei 34. Kuruluş Yıl Dönümünde Anneleri Ziyaret Etti
36 dakika önce
TEI 34. kuruluş yıl dönümünde, Eskişehir Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği'nde doğum yapan anneleri ziyaret etti.
TEI 34. kuruluş yıl dönümünde, Eskişehir Şehir Hastanesi
Kadın Doğum Kliniği'nde doğum yapan anneleri ziyaret etti.
TEI Sosyal Sorumluluk Grubu'nun ilk defa 2016 yılında organize ettiği ve artık geleneksel hale gelen etkinlikte, TEI'nin gönüllü kadın çalışanları ve TEI Sosyal Sorumluluk Grubu üyeleri, o gün doğum yapan 65 anneyi tek tek ziyaret ederek hediye ettikleri yeni doğan seti ile annelerin mutluluklarına ortak oldu. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:37 Kaynak: İHA
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