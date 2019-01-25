Son Dakika Haberleri: Tei 34. Kuruluş Yıl Dönümünde Anneleri Ziyaret Etti

Tei 34. Kuruluş Yıl Dönümünde Anneleri Ziyaret Etti

36 dakika önce

TEI 34. kuruluş yıl dönümünde, Eskişehir Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği'nde doğum yapan anneleri ziyaret etti.

Tei 34. Kuruluş Yıl Dönümünde Anneleri Ziyaret Etti, System.String[]
TEI 34. kuruluş yıl dönümünde, Eskişehir Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği'nde doğum yapan anneleri ziyaret etti.

TEI Sosyal Sorumluluk Grubu'nun ilk defa 2016 yılında organize ettiği ve artık geleneksel hale gelen etkinlikte, TEI'nin gönüllü kadın çalışanları ve TEI Sosyal Sorumluluk Grubu üyeleri, o gün doğum yapan 65 anneyi tek tek ziyaret ederek hediye ettikleri yeni doğan seti ile annelerin mutluluklarına ortak oldu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:37 Kaynak: İHA

Eskişehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani Koca, Boşanma Aşamasındaki Eşini Darp Edip Cam Bardakla Yüzünü Parçaladı Kırşehir'de Afgan Uyruklu Kadın Evinde Boğazı Kesilmiş Halde Bulundu

Ünlü Türkücü İzzet Altınmeşe'nin Oğlu Fırat Altınmeşe, Sevgilisinin Saldırısına Uğradı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dolar Kuruyla İlgili Kritik Açıklama: Bunların Hepsi Geçici
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 18:13:18. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tei 34. Kuruluş Yıl Dönümünde Anneleri Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]