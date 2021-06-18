TEI Atık Su Arıtma Tesisi, törenle hizmete alındı

Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş'nin (TEI) 2,5 milyon liralık bir bütçe ile yenilenen atık su arıtma tesisi, hizmete girdi.

Tesisin açılışına Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Yalçın TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit katıldı.

Prof. Dr. Akşit, mevcut tesisi, yaptıkları revizyonlarla merkezi bir su arıtma tesisi haline getirdiklerini belirtti.

Arıtma performansını yüzde 99,9'a çıkarırken maliyetleri de azalttıklarını ifade eden Prof. Dr. Akşit, "İmalat faaliyetlerimizde açığa çıkan atık sularla alakalı olarak yaptığımız bir dizi Ar-Ge çalışması neticesinde, açılışını yaptığımız bu tesis ortaya çıktı. Emeği geçen herkesi kutluyorum." dedi.

Musaözü Tabiat Parkı'na "Sıfır Atık" projesini destekler mahiyette atık ayrıştırma üniteleri kurduklarını hatırlatan Prof. Dr. Akşit, şunları kaydetti:

"Kullanılacak ünitelerin hazırlığından kullanacak personelin eğitimlerine kadar TEI Ailesi olarak aktif rol aldık. Ayrıca yine yakın zamanda 'EcoZone' adını verdiğimiz bir toplantı odamızı devreye aldık. Bu toplantı odasında kullandığımız tüm ofis materyallerini fabrikamızdan çıkan atık malzemelerden oluşturduk. 270 kilogramlık organik atıklardan oluşturduğumuz toplantı masamız bu kapsamda bir dönüşüm faaliyetiyle üretilen ilk uygulamalardan biridir."

Tesisin açılış kurdelesi, protokolün katılımıyla kesildi.

Yaklaşık 2,5 milyon liralık bir bütçe ile yenilenen atık su arıtma tesisinde arıtılan sularda, balık dahi yetiştirilebileceği bildirildi.