Son Dakika Haberleri: TEI çalışanları kan bağışı yaptı
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TEI çalışanları kan bağışı yaptı

7 saat önce

2016 yılında TEI ile Kızılay arasında imzalanan protokol doğrultusunda TEI çalışanları, 9. kez kan bağışında bulundu.

TEI çalışanları kan bağışı yaptı, System.String[]

2016 yılında TEI ile Kızılay arasında imzalanan protokol doğrultusunda TEI çalışanları, 9. kez kan bağışında bulundu.


Gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile Eskişehir'e değer katmaya devam eden TEI'de, 2016 yılından beri gelenekselleştirilen kan bağışı uygulamasıyla TEI çalışanları, 6 ayda bir Eskişehir yerleşkesine gelen Kızılay kan bağışı aracında kan bağışı yapma fırsatı buluyor.


12 Kasım tarihinde TEI Eskişehir yerleşkesine gelen Kızılay kan bağışı aracında görevliler tarafından bilgilendirilen TEI çalışanları, sağlık kontrolünün ardından kan bağışı yaptılar. TEI çalışanları, kan bağışının yanı sıra 2018'den beri kök hücre bağışlamak için de veri bankasına kayıt oluyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Kızılay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:27 Kaynak: İHA
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