TEI'den GTÜ'ye Yüksek Başarımlı Laboratuvar - Son Dakika

TEI'den GTÜ'ye Yüksek Başarımlı Laboratuvar

12.04.2021 13:49
TEI'den GTÜ'ye Yüksek Başarımlı Laboratuvar, System.String[]

Havacılık sanayisine yüksek kaliteli ürünler ve hizmetler sunarak, uluslararası düzeyde bir üretici ve dünya çapında bir tasarım merkezi konumunda olan TEI, GTÜ'de mühendislik eğitimine desteklerini sürdürüyor.

Bu kapsamda TEI tarafından mühendislik öğrencilerini yeni projeler üretmeye teşvik edecek ve onların yenilikçi çalışmalara katılım sağlamalarının önünü açacak donanım ve yazılım desteği sağlandı.

TEI – TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş., Gebze Teknik Üniversitesine (GTÜ) yüksek başarımlı hesaplama alanında donanım ve yazılım desteğinde bulundu. Öğrenciler, projelerini üstün teknik donanım özelliklerine sahip cihazlar ve yazılımla uygulayacak.

25 Akademik Personel ve 250 Öğrencinin Hizmetine Sunuldu

Türkiye'nin havacılık motorlarındaki lideri TEI, eğitim desteğini mühendislik alanında da sürdürerek, Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Uzay ve Havacılık Fakültelerinde 25 akademik personel ve 250 öğrencinin kullanabileceği, gerçek hayatta yaşanabilecek olayları simülasyonlarla açıklayabilecekleri, tasarım detaylarını tüm ayrıntıları ile inceleyebilecekleri, birden fazla benzetimi aynı anda gerçekleştirebilecekleri ve bu sayede çalışmalarında daha hızlı hareket etme imkânı kazanacakları Mühendislik Simülasyon Yazılım lisansı hibe etti.

Normal Sistemlerden 10 Kat Daha Hızlı

Gebze Teknik Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri tarafından devam ettirilen, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yüksek mühendislik gerektiren ürünlerin araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında kullanılacak olan bu yazılıma ilave olarak, analiz ve hesaplama çalışmalarına hız kazandıracak, normal bilgisayarlara göre her biri 10 kat hızlı olan 240 çekirdekli "yüksek başarımlı hesaplama" sistemi de hibe edildi.

GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Hibe Protokol Töreni'ne Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, GTÜ Genel Sekreteri Nadir Yıldırım, TEI Finans ve Tedarik Direktörü Ercan Öztürk, TEI Bilişim Teknolojileri Müdürü M. Zahid Yüzügüldü, GTÜ akademisyenleri ve öğrenciler katıldı.

Rektör: "TEI Önemli Bir Paydaşımız"

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, GTÜ yönetimi olarak üniversite-sanayi iş birliğine her zaman en üst seviyede önem verdiklerini ve pandemi sürecinin bu alandaki çalışmaları etkilemediğini dile getirdi. Rektör Aslan, "Türkiye havacılık sanayisine yüksek kaliteli ürünler ve hizmetler sunarak bizleri daima gururlandıran TEI-TUSAŞ Motor Sanayii, hem Ar-Ge hem de üretim kabiliyetleri bakımından üniversitemiz adına çok değerli bir paydaşımızdır. Geçtiğimiz yıllarda Mühendislik fakültemizde hizmete giren "Yüksek Hesaplamalı Araştırma Laboratuvarı" nın kurulmasında göstermiş oldukları destek nedeniyle de bir kez daha TEI yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesinde bulundu.

'Havacılık ve Motor Alanında Mükemmeliyet Merkezi Olacak'

TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, üniversitenin bilişim altyapısına yaptıkları desteğin ülkemizin savunma sanayisine doğrudan katkı sunacağını ifade ederek; "Üniversiteler araştırma istasyonlarında özellikle yüksek başarımlı hesaplama alanında altyapı desteğiyle önemli projelerin yürütülmesi daha kolay olacaktır. Devletimizin de desteğiyle dünyanın gelişmiş ülkelerinde yer alan sistemleri araştırma merkezlerimizde görebiliyoruz. Gebze Teknik Üniversitesi Uzay ve Havacılık Fakültesi'nde Uçak Motorları ağırlıklı laboratuvar altyapısı görmeyi diliyoruz. Böyle bir oluşum, üniversiteyi Havacılık ve Motor alanında Mükemmeliyet Merkezi haline getirecektir. Bugün yapmış olduğumuz desteği bu hedefin bir aşaması olarak görebilirsiniz." diye konuştu.

Protokol imza töreninin ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunan Aslan ve Akşit, daha sonra laboratuvarı gezerek incelemelerde bulundular.

Geçtiğimiz yıllarda üniversite sanayi iş birliğinin en güzel örnekleri sergilenmiş, TEI tarafından GTÜ'de 'Yüksek Hesaplamalı Araştırma Laboratuvarı' kurularak Stajyer Öğrenci Programı Protokolü imzalanmıştı.

TEI'den GTÜ'ye Yüksek Başarımlı Laboratuvar

Gebze Teknik Üniversitesi, Havacılık, Türkiye, TEI, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel TEI'den GTÜ'ye Yüksek Başarımlı Laboratuvar - Son Dakika


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