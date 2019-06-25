Son Dakika Haberleri: TEI'den ihracat başarısı
Son Dakika Ekonomi Haber

TEI'den ihracat başarısı

1 saat önce

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl 17'ncisi açıklanan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" araştırması sonuçlarına göre TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI), ihracatını önceki yıla göre yüzde 15 oranında artırarak ilk bin şirket arasında 43'üncü sırada yer aldığı bildirildi.

TEI'den ihracat başarısı, System.String[]
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl 17'ncisi açıklanan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı" araştırması sonuçlarına göre TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI), ihracatını önceki yıla göre yüzde 15 oranında artırarak ilk bin şirket arasında 43'üncü sırada yer aldığı bildirildi.
Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin havacılık motorları alanındaki lider firması TEI-TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin, aynı araştırmanın sonuçlarına göre savunma ve havacılık sanayinde faaliyet gösteren firmalar arasında 2'inci sırada yerini koruyarak, ihracattaki başarısını bir kez daha kanıtladığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:18 Kaynak: AA
İhracat, Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP, Ekrem İmamoğlu'ndan beklentisini açıkladı Bakan Soylu'dan seçim değerlendirmesi: Bazen kazanmak kaybetmektir! Canlı yayına bağlanan Bakan Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Yaptığınız hadsiz bir isnat (Özel) Sosyal medyadan gördüğü haber üzerine İsveç'ten Türkiye'ye geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 10:52:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TEI'den ihracat başarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]