TEI "Dünyada kadın çalışanlara en çok değer veren şirket" seçildi - Son Dakika

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI), "Dünyada kadın çalışanlara en çok değer veren şirket" seçildiği bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, kız öğrencilere havacılık sektörünü tanıtmak ve ilham kaynağı olabilmek amacıyla "Havacı Kadınlar Haftası"nın, Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsünce her yıl etkinlikler düzenlenerek kutlandığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda, 2020 yılında 49 ülkeden organizasyon gerçekleştiren firmalar arasından TEI'nin ikinci kez "Dünyada kadın çalışanlara en çok değer veren şirket" seçildiği duyuruldu.

Havacı Kadınlar Haftası'nın 10'uncusunun kutlandığı 2020 yılında TEI'nin havacı kadınlarla söyleşi gerçekleştirerek kız öğrencileri havacılık sektöründe çalışan profesyonellerle buluşturduğu aktarılan açıklamada, söyleşinin ardından düzenlenen Havadan Sorular Bilgi Yarışması ile en çok doğru cevap verenlerin ödüllendirildiği, aynı zamanda öğrencilerin atölye turu ile ham malzemelerin fabrikaya girişinden bir ürün olarak fabrikadan çıkışına kadar bir havacılık motorunun nasıl üretildiğini yerinde gözlemleme fırsatı bulduğu kaydedildi.

Açıklamada, TEI'nin 2016 yılından bu yana düzenlediği etkinliklerle "Dünyada kadın çalışanlara en çok değer veren şirket" ödülünü iki kez kazandığı, bunların yanı sıra "En iyi organizatör" ve "En üretken etkinlik düzenleyicisi" gibi kategorilerde de ödül aldığı ifade edildi.