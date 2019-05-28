Son Dakika Haberleri: TEI - ESOGÜ arasındaki iş birliği sonuçlarını verdi
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TEI - ESOGÜ arasındaki iş birliği sonuçlarını verdi

3 saat önce

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) arasında imzalanan Savunma Sanayii-Üniversite İş Birliği Protokolü doğrultusunda Mayıs 2018 tarihinde başlatılan projeler başarıyla tamamlandı.

TEI - ESOGÜ arasındaki iş birliği sonuçlarını verdi, System.String[]
TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) arasında imzalanan Savunma Sanayii-Üniversite İş Birliği Protokolü doğrultusunda Mayıs 2018 tarihinde başlatılan projeler başarıyla tamamlandı.

Protokol kapsamında Üretim Planlama, Stok Planlama, Veri İşleme ve Log Toplama konularında dört farklı proje yürütüldü. Projelerin tamamlanmasının ardından TEI'de gerçekleştirilen törene, protokol kapsamında görev alan TEI çalışanları, ESOGÜ öğretim görevlileri ve öğrencileri ile beraber ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit de katıldı. Törende konuşan Akşit, üniversite ve sanayii arasında gerçekleştirilen iş birliklerinin önemini vurgulayarak; bu tür faaliyetlerin öğrenciler için bir fırsat olmasının yanında, sanayii için de nitelikli iş gücünü değerlendirme imkanı sağladığını söyledi. ESOGÜ Rektörü Şenocak da projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Projelere katılanlara plaketlerinin verilmesinin ardından tören son buldu. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:58 Kaynak: İHA
Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Güncel
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