TEI Genel Müdürü Akşit: Havacılık teknolojisinde şampiyonlar ligine çıktık - Son Dakika

TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400'ün 700 kişilik ekiple 3 yılda tamamlandığını belirterek, "Havacılık teknolojisinde şampiyonlar ligine çıktık" dedi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ana yükleniciliğinde geliştirilip üretilen ilk yerli genel maksat helikopteri Gökbey, Eskişehir'de bulunan TEI tarafından üretilen ilk milli helikopter motoru TS1400 ile havalanacak. Gökbey'e entegre edilecek ilk milli helikopter motoru TS1400, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı törende görücüye çıktı. 700 kişilik bir ekip tarafından geliştirilen ve 1660 beygir güç üreten TS1400'ün testi başarıyla sonuçlandı. Gökbey'in testleri bundan sonra milli motor TS1400 ile yapılacak.