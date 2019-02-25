TEI, GTÜ'ye Araştırma Laboratuvarı Kurdu

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Mühendislik Fakültesi bünyesinde TEI – TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.'nin katkıları ile "Yüksek Hesaplamalı Araştırma Laboratuvarı" nın açılışı hafta sonu düzenlenen programla yapıldı. GTÜ Mühendislik Fakültesi Dekanlık Binasında bulunan laboratuvar açılışına GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Faruk Akşit, GTÜ öğretim üyeleri, TEI yetkilileri, basın mensupları ve öğrenciler katıldı. Üniversite-sanayi işbirliğine sürekli örnek çalışmalarla katkı sunan GTÜ' de TEI' nin katkıları ile kurulan bilgisayar laboratuvarında Ar-Ge odaklı çalışmalar yürütülecek. Biri yedek olmak üzere 22 yüksek nitelikli bilgisayarın bulunduğu laboratuvarda lisans ve lisansüstü öğrenciler projelerini uygulama fırsatı bulacak. Güçlü bir bilgi işlem altyapısına sahip olan laboratuvar konsepti içinde yer alan tüm teknik donanım TEI mühendis ve mimarları tarafından TEI atölyelerinde yerli üretim olarak tasarlanıp burada hayata geçirildi.

ARAŞTIRMA KİMLİĞİ GÜÇLENECEK

Laboratuvar açılışında konuşan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan laboratuvarın,öğrencileri yeni projelere teşvik edecek, öğrencilerin yenilikçi çalışmalarına katkı sağlayacağını ifade etti. Aslan, "Öğrencileri yeni projeler üretmeye teşvik edecek ve onların yenilikçi çalışmalara katılımını sağlayacak olan laboratuvar, GTÜ' nün araştırma üniversitesi kimliğini güçlendirilecektir." dedi. Aslan, havacılık sanayisine yüksek kaliteli ürünler ve hizmetler sunarak, uluslararası düzeyde bir üretici ve dünya çapında bir tasarım merkezi konumunda olan Tusaş Motor Sanayii A.Ş. (TEI)'nin katkıları için yetkililere teşekkür etti.

ÜNİVERSİTE- SANAYİ İŞBİRLİĞİNE GÜÇLÜ BİR ÖRNEK

GTÜ' nün üniversite – sanayi işbirliği noktasında Türkiye'deki birçok üniversiteye örnek olma yolunda güçlü adımlarla yoluna devam ettiğini belirten Aslan,"Türkiye havacılık sanayisine yüksek kaliteli ürünler ve hizmetler sunarak bizleri daima gururlandıran Tusaş Motor Sanayii A.Ş.'nin büyük katkıları ile hayata geçirdiğimiz'Yüksek Hesaplamalı Araştırma Laboratuvarı' üniversite – sanayii işbirliğine çok güzel bir örnek teşkil etmektedir. Bugün açılışını yapacağımız laboratuvarda Ar-Ge odaklı ürün geliştirme ve araştırma projeleri olan lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz desteklenecektir. 22 adet yüksek kapasiteli bilgisayar ile öğrencilerimizi yeni projeler üretmeye teşvik edecek ve onların yenilikçi çalışmalara katılım sağlamalarının önünü açacağız." ifadelerini kullandı.

GTÜ FİKRİN HAREKETE DÖNÜŞTÜĞÜ YER

Fikirlerin harekete dönüştüğü yer olarak nitelendirdiği GTÜ' de Aslan,"Günümüz dünyasında üniversiteleri sadece akademik bilgiyi öğrencilere sunan kurumlar olarak görmek yanlıştır. Bizlerin görevi; öğrencilerimize verdiğimiz akademik bilgilerin öğrencilerimiz tarafından işlenmesini sağlamak ve bu bilgilerin bir fikir, ürün olarak çıktıya dönüştürmektir. 'Fikrin harekete dönüştüğü yer'mottosunu benimsediğimiz üniversitemizin Mühendislik Fakültesinde bugün açılışını yaptığımız laboratuvar ile inanıyorum ki çok ama çok iyi fikirlerin hayata dönüşmesine vesile olacağız." şeklinde konuştu. GTÜ' nün başarılı bir devlet üniversitesi olduğunu ifade eden Akşit ise konuşmasında araştırmacıların güçlü bir bilgi işlem altyapısı olmadan iyi bir yayın çıkarmalarının güçlüğünden söz ederek, GTÜ' de kurulan bu laboratuvarın öneminden söz etti. GTÜ ile gerek eğitim, gerekse proje çalışmalarının tüm hızı ile devam edeceğini ifade etti. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdelesi kesilen laboratuvarda hep birlikteincelemeler yapıldı.