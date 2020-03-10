TEI kadın çalışanlarıyla öğle yemeğinde buluştu - Son Dakika
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TEI kadın çalışanlarıyla öğle yemeğinde buluştu

6 saat önce

TEI, Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kadın çalışanlarıyla öğle yemeğinde bir araya geldi.

TEI kadın çalışanlarıyla öğle yemeğinde buluştu, System.String[]

TEI, Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında kadın çalışanlarıyla öğle yemeğinde bir araya geldi.


TEI Eskişehir Yerleşkesinde düzenlenen öğle yemeğine TEI'nin kadın çalışanları ile birlikte Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve eşi Kevser Çakacak, Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay ve TEI Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit katıldı.


Etkinlikte Cumhuriyetin ilanından beri Türk toplumunda kadının önemine değinerek, her alanda kadın-erkek ayrımı olmaksızın ülkemiz için çalışmaya devam etmesi gerektiğini vurgulayan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak; çalışan, üreten, emek veren ve yetiştiren kadınlarımızın çok kıymetli olduğunu söyleyerek, "Ülkemizin göz bebeği TEI'de çalışan kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyorum." dedi.


Etkinlikte açılış konuşmasını gerçekleştiren Akşit, TEI'de kadın çalışan sayısının günden güne arttığını belirterek, kadın çalışanlar için şartların iyileştirilmesi adına çalışmaların devam ettiğini, bu zamana kadar yaptıkları çalışmalar neticesinde Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü tarafından 2019 yılında TEI'nin En Kadın Dostu firma seçildiğini vurguladı.


Ardından konuşan Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, kadının toplumdaki önemine vurgu yaparak, TEI kadın çalışanlarının da yaptıkları iş gereği Türkiye ve havacılık sektörü için gurur kaynağı olduklarını belirtti.


Hep beraber yenen öğle yemeğinin ardından Genel Müdür Akşit, kadın çalışanlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.


TEI'nin kadın çalışanlarıyla gerçekleştirilen röportajlardan oluşan "Havacılığın Güçlü Kadınları" filminin izlenmesinin ardından günün anısına misafirlere ve katılımcılara hediyeler takdim edildi. Toplu fotoğraf çekimi ile etkinlik son buldu. - ESKİŞEHİR

Dünya Kadınlar Günü, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:40 Kaynak: İHA
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