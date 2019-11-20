Son Dakika Haberleri: TEI'nin özgün motor projeleri Tayland'daki fuarda görücüye çıktı
Son Dakika Ekonomi TEI'nin özgün motor projeleri Tayland'daki fuarda görücüye çıktı - Son Dakika Ekonomi

TEI'nin özgün motor projeleri Tayland'daki fuarda görücüye çıktı

6 saat önce

TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI), 18 Kasım'da Tayland'ın başkenti Bangkok'ta başlayan "Savunma ve Güvenlik Fuarı"na katıldı.

TEI'nin özgün motor projeleri Tayland'daki fuarda görücüye çıktı, System.String[]

TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI), 18 Kasım'da Tayland'ın başkenti Bangkok'ta başlayan "Savunma ve Güvenlik Fuarı"na katıldı.

TEI'den yapılan açılmaya göre, 68 ülkeden 15 binin üzerinde katılımcının kayıt yaptırdığı, bölgenin en önemli savunma sanayi fuarları arasında gösterilen etkinlikte TEI de yer aldı.

Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün, Tayland Genelkurmay Başkanı Ponpipaat Benyasri, Malezya Genelkurmay Başkanı Zainal Abidin, Filipinler Genelkurmay Başkan Yardımcısı Erickson Gloria ve çok sayıda katılımcı TEI standını ziyaret ederek başta TEI-PD170 turbo dizel havacılık motoru olmak üzere özgün motor projeleri hakkında TEI Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit'ten bilgi aldı.

Savunma Sanayii Başkanlığı ve sektör şirketleri tarafından "milli katılım" gösterilen, Türkiye'den 30 firmanın yer aldığı fuar yarın sona erecek.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 03:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acun Ilıcalı, vergi rekortmenleri listesinde 41 basamak geriledi
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Enerji Kimlik Belgesi almak artık zorunlu Devlet hastanesinin acilinde doktor ve hemşirelerden köpük partisi Türk şirketi Anex Tour, Alman Thomas Cook'u satın aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 21:39:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TEI'nin özgün motor projeleri Tayland'daki fuarda görücüye çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]