Son Dakika Haberleri: TEI Paris Air Show'da
Son Dakika Güncel Haber

TEI Paris Air Show'da

42 dakika önce

Türkiye'de havacılık motorları alanında çalışan TEI-TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş., Paris Air Show'a katılarak özgün ürünlerini ve imalat kabiliyetlerini sergiledi.

TEI Paris Air Show'da, System.String[]
Türkiye'de havacılık motorları alanında çalışan TEI-TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş., Paris Air Show'a katılarak özgün ürünlerini ve imalat kabiliyetlerini sergiledi.

TEI, dünyanın en büyük havacılık fuarı Paris Air Show'da, gerçek ölçülerinde hazırlanan TEI-TS1400 turboşaft motoru modelini, TEI-PD170 turbodizel havacılık motorunu, TEI-TJ90 turbo jet motorunu sergiliyor. Bunun yanında en büyük tedarikçisi olduğu dünyanın en çok tercih edilen yeni nesil ticari motoru olan LEAP için ürettiği 5 kademe bliski ve katmanlı imalat kabiliyetlerini de görücüye çıkardı. Kabul edilen en prestijli havacılık fuarlarından olan Paris Air Show'a katılarak yerli ve milli havacılık ve savunma sanayiinde geldiği noktayı göstermenin yanında olan TEI, global sivil havacılığa sunduğu katkılarını da ortaya koyuyor.

"Fuarın ilk günü işbirliği anlaşması imzalandı"

Fuarın ilk günü TEI ile GE Additive arasında katmanlı imalat tezgah alım ve işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında iki adet M Line sistemi ve iki adet M2 makinesi tedarik edilecek. TEI'nin katmanlı imalat teknolojisine yaptığı yatırım, bu alanda Türkiye'deki pozisyonunu perçinledi. Yeni GE Additive M Line ve M2 sistemleri, TEI'nin Eskişehir'deki genel merkezine kurularak şirketin mevcut toz yatağı, metal toz ergitme makineleri filosunu tamamlayıcı nitelikte olacaktır. İmza töreninde konuşan TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, "Bugün, katmanlı imalata yatırım yaparak TEI'nin ve imalat teknolojisinin geleceğine yatırım yapıyoruz. GE ile uzun süredir devam eden ortaklığımız ve işbirliğimiz, GE Additive makine portföyü ile daha kapsamlı bir hal almıştır. Katmanlı imalat ve diğer ileri imalat teknolojilerine yatırım yaparak gerek özgün motor projelerimizde gerekse müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda kabiliyetlerimizi artırmaya devam ediyoruz " şeklinde konuştu.

"Desteklenmek için mükemmel bir çözümdür"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan GE Additive CEO'su Jason Oliver, "M2, havacılık alanında faaliyet gösteren müşterilerimizin haklı gerekçelerle tercih ettiği bir sistemdir. Bu durum sistemlerimizin yalnızca iyi performans sergilemesine dayalı değildir. Makine portföyümüz, son derece üst düzey gerekliliklere tabi olan bu sektöre özel ihtiyaç ve taleplere cevap verebilmektedir. Havacılık ve uzay sanayi şirketlerinin sanayileşmede bir eşik noktasını yaşadığı böyle bir dönemde, modüler makine mimarisinin yanı sıra olağanüstü bir otomasyona ve güvenilirliğe sahip olan M LINE sistemimiz, sektörel bazda ekonomik ve sürdürülebilir seri üretimi desteklemek için mükemmel bir çözümdür" dedi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:18 Kaynak: İHA
Türkiye, Paris, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul-Ankara demiryolu hattı aşırı yağış nedeniyle kapatıldı AB'de Kıbrıs rahatsızlığı: Türkiye'ye karşı tedbirler alınmalı ABD'nin Türkiye'ye uygulayacağı olası S-400 yaptırımlarının detayları belli oldu Moody's 18 Türk bankasının notunu düşürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 12:00:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TEI Paris Air Show'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]