TEI, Paris Havacılık Fuarı'nda iş birliği anlaşması imzaladı

Fransa'nın başkenti Paris'teki Le Bourget Havalimanı'nda bu yıl 53'üncüsü organize edilen "Paris Havacılık Fuarı'nda, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ile GE Additive arasında katmanlı (eklemeli) imalat tezgah alım ve iş birliği anlaşması imzalandı.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Le Bourget Havalimanı'nda bu yıl 53'üncüsü organize edilen "Paris Havacılık Fuarı'nda, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ile GE Additive arasında katmanlı (eklemeli) imalat tezgah alım ve iş birliği anlaşması imzalandı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin havacılık motorları alanındaki lider firması TEI-TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin Paris'teki fuara katılarak özgün ürünlerini ve imalat kabiliyetlerini sergilediği duyuruldu.

Dünyanın en büyük havacılık fuarında TEI'nin, gerçek ölçülerinde hazırlanan TEI-TS1400 turboşaft motoru modeli, TEI-PD170 turbodizel havacılık motoru, TEI-TJ90 turbojet motorunun yanı sıra en büyük tedarikçisi olduğu, dünyanın en çok tercih edilen yeni nesil ticari motoru LEAP için ürettiği 5 kademe bliski ve katmanlı imalat kabiliyetlerinin tanıtıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"TEI, dünyanın en prestijli havacılık fuarlarından olan fuara katılarak yerli ve milli havacılık ve savunma sanayisinde geldiği noktayı göstermenin yanında, üretim kabiliyetleriyle global sivil havacılığa sunduğu katkılarını da sergiliyor. Anlaşma kapsamında iki adet M Line sistemi ve iki adet M2 makinesi tedarik edilecek. TEI'nin katmanlı imalat teknolojisine yaptığı bu yatırım, bu alanda Türkiye'deki lider pozisyonunu perçinledi. Yeni GE Additive M Line ve M2 sistemleri, TEI'nin Eskişehir'deki genel merkezine kurularak şirketin mevcut toz yatağı metal toz ergitme makineleri filosunu tamamlayıcı nitelikte olacaktır."

"TEI'nin ve imalat teknolojisinin geleceğine yatırım yapıyoruz"

Ayrıca açıklamada, TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit ve GE Additive Üst Yöneticisi (CEO) Jason Oliver'in imza törenindeki konuşmasına da yer verildi.

Bu anlaşmayla TEI'nin ve imalat teknolojisinin geleceğine yatırım yaptıklarını vurgulayan Akşit, "GE ile uzun süredir devam eden ortaklığımız ve iş birliğimiz, GE Additive makine portföyü ile daha kapsamlı bir hal almıştır. Katmanlı imalat ve diğer ileri imalat teknolojilerine yatırım yaparak gerek özgün motor projelerimizde gerekse müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda kabiliyetlerimizi artırmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Oliver ise şunları kaydetti:

"M2, havacılık alanında faaliyet gösteren müşterilerimizin haklı gerekçelerle tercih ettiği bir sistemdir. Bu durum sistemlerimizin yalnızca iyi performans sergilemesine dayalı değildir. Makine portföyümüz, son derece üst düzey gerekliliklere tabi olan bu sektöre özel ihtiyaç ve taleplere cevap verebilmektedir. Havacılık ve uzay sanayi şirketlerinin sanayileşmede bir eşik noktasını yaşadığı böyle bir dönemde, modüler makine mimarisinin yanı sıra olağanüstü bir otomasyona ve güvenilirliğe, sektörel bazda olağanüstü bir otomasyona ve güvenilirliğe sahip olan M LINE sistemimiz, sektörel bazda ekonomik ve sürdürülebilir seri üretimi desteklemek için mükemmel bir çözümdür."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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