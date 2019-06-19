Son Dakika Haberleri: TEI, Paris Havacılık Fuarı'nda iş birliği anlaşması imzaladı
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TEI, Paris Havacılık Fuarı'nda iş birliği anlaşması imzaladı

23 dakika önce

Fransa'nın başkenti Paris'teki Le Bourget Havalimanı'nda bu yıl 53'üncüsü düzenlenen havacılık fuarında, TEI ile GE Additive arasında katmanlı imalat tezgah alım ve iş birliği anlaşması yapıldı.

TEI, Paris Havacılık Fuarı'nda iş birliği anlaşması imzaladı, System.String[]
Fransa'nın başkenti Paris'teki Le Bourget Havalimanı'nda bu yıl 53'üncüsü düzenlenen havacılık fuarında, TEI ile GE Additive arasında katmanlı imalat tezgah alım ve iş birliği anlaşması yapıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:08 
Paris, Ekonomi
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