TEI, Paris Havacılık Fuarı'nda iş birliği anlaşması imzaladı
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Fransa'nın başkenti Paris'teki Le Bourget Havalimanı'nda bu yıl 53'üncüsü düzenlenen havacılık fuarında, TEI ile GE Additive arasında katmanlı imalat tezgah alım ve iş birliği anlaşması yapıldı.
Fransa
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:08
'nın başkenti Paris
'teki Le Bourget Havalimanı'nda bu yıl 53'üncüsü düzenlenen havacılık fuarında, TEI ile GE Additive arasında katmanlı imalat tezgah alım ve iş birliği anlaşması yapıldı.
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