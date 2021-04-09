TEI üst üste üçüncü kez kadın çalışanlarına en çok değer veren işletme seçildi - Son Dakika

Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI), Kanada merkezli Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü tarafından üst üste 3. kez kadın çalışanlarına en çok değer veren işletme seçildiği bildirildi.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, özellikle kız öğrencilere ilham kaynağı olabilmek ve havacılık sektörünü tanıtmak için 2010 yılından bu yana her yıl kutlanan Havacı Kadınlar Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerin bu yıl pandemi koşullarında gerçekleştiği belirtildi.

Önceki yıllarda kız öğrencileri yerleşkesinde ağırlayan TEI'nin bu sene etkinliklerini çevrim içi ortamda düzenlediği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"2 binin üzerinde kişinin TEI YouTube kanalından izlediği, TEI İnsan Kaynakları ve İdari İşler Direktörü Yeliz Çetinkaya, TEI Turboşaft Sistem Tasarım Entegrasyon Müdürü Fatoş Bahar Çekyay ile TEI Kalite Sistem ve Sertifikasyon Teknik Lideri Ayşin Özkan'ın katıldığı çevrim içi söyleşide kız öğrencilerden gelen sorular yanıtlandı. Söyleşinin ardından düzenlenen bilgi yarışmasıyla katılımcılara çeşitli hediyeler verildi. Global havacılığa sunduğu imalat katkıları ve Türkiye'nin havacılık motorları alanındaki ilklerine imza atmasıyla adından sıkça söz ettiren TEI, Dünya Havacı Kadınlar Haftası'na katılan 52 farklı ülkeden yüzlerce firma arasından sıyrılarak Kanada merkezli Dünya Havacı Kadınlar Enstitüsü tarafından üst üste 3. kez kadın çalışanlarına en çok değer veren işletme seçildi. Kazandığı bu ödülle çalışanlarına verdiği değeri de bir kez daha kanıtladı."