TEI'ye 3. Kez "En İyi İşverenler" Çalışan Bağlılığı Özel Ödülü

6 yılda 9 milli motor projesine imza atan TEI, insan kaynakları alanında gerçekleştirdiği çalışmaların sonucunda Kincentric Best Employers 2019 Araştırmasında Çalışan Bağlılığı Ödülüne 3'üncü kez üst üste layık görüldü.

Liderlik, çeviklik ve yetenek odağına ilişkin yenilikçi bir yaklaşımla yürütülen projeler sonrasında TEI, çalışan bağlılığını "En İyi İşverenler" seviyesine taşıdı. "Çalışan Memnuniyeti" Türkiye genelinde yüzde 73, iken, TEI yüzde 89 ile zirveye koştu. Benzer şekilde "Çalışan Bağlılığı" Türkiye genelinde yüzde 55 iken, TEI yüzde 74 ile bu kategoride "En İyi İşverenler" arasında 3'üncü kez özel ödüle layık görüldü.

Ödülü tüm TEI çalışanları adına alan TEI Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, "Gerçekleştirdiğimiz İnsan Kaynakları projelerinde çalışanlarımızın görüşünü ve beklentilerini almak için uygun ortamlar sağlıyor, odak grup görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Çalışanlarımızın gelişim alanlarına ve kariyer planlarına yönelik eğitimler planlıyoruz. Yöneticilerimizin yetkinliklerini değerlendiriyor ve gelişimlerini takip ediyoruz. Çok yönlü olarak tüm kademelerde geribildirim sürecinin çalışmasına önem veriyoruz. Tanıma, Takdir ve Ödüllendirme sistemlerimizi son yıllarda yeniledik ve işletiyoruz. Başarılı çalışanlarımızı üst yönetimimizin ve kalabalık bir şirket katılımının olduğu törenlerle ödüllendiriyor ve başarılarını şirket geneline duyuruyoruz. Ayrıca çalışanların birbirini ödüllendirdiği bir "Çalışan Ödülleri" sistemimiz var. Bu ödül tipinde çalışanlar çalışma arkadaşlarını ödüle aday gösteriyor ve yine çalışanlardan oluşan bir ödül komitesi ödüllendirilecek çalışanları belirliyor." dedi.

Milli motor projeleri için çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Akşit, "35 yıllık tecrübemizle sektörde lider olan şirketimizde heyecanımızı paylaşacak, özgün motor projelerimizde bizimle birlikte çalışacak yetenekli mühendis arkadaşlarımızı da bekliyoruz. Biz, bu ödülün alınmasını tüm TEI çalışanları ve yöneticileri ile birlikte başardık. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarla da birlikte başarmaya devam edeceğiz." dedi. - ESKİŞEHİR