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TEI'ye dünya çapında 3 ödül - Son Dakika

TEI'ye dünya çapında 3 ödül

27.08.2021 15:21
TEI'ye dünya çapında 3 ödül, System.String[]

TÜRKİYE'nin yerli ve milli helikopter ile uçak motorlarını Eskişehir'deki tesislerinde üreten TUSAŞ Motor Sanayii (TEI), bağımsız araştırma şirketi Brandon Hall Group tarafından düzenlenen 'mükemmeliyet ödülleri'nde insan kaynakları yönetimi kategorisinde iki altın ödül birden kazandı.

TÜRKİYE'nin yerli ve milli helikopter ile uçak motorlarını Eskişehir'deki tesislerinde üreten TUSAŞ Motor Sanayii (TEI), bağımsız araştırma şirketi Brandon Hall Group tarafından düzenlenen 'mükemmeliyet ödülleri'nde insan kaynakları yönetimi kategorisinde iki altın ödül birden kazandı. TEI, ayrıca 'Büyük iş verenler için Stevie Awards' programında çalışan bağlılığı başarı ödülüne layık görüldü.

Türkiye'nin savunma sanayide ihtiyacı olan ve aralarında genel maksat helikopteri ile insansız hava aracının (İHA) da bulunduğu araçların motor üretimini Eskişehir tesislerinde gerçekleştiren TEI, bağımsız uluslararası şirketlerden 3 ödül kazandı. TEI, bağımsız araştırma şirketi Brandon Hall Group tarafından düzenlenen ve iş dünyasının en önemli uluslararası ödüllerinden olan 'Brandon Hall Mükemmeliyet Ödülleri' programında, 'İnsan Kaynakları Yönetimi Mükemmeliyet Ödülleri' kategorisinde 2 altın, 'Büyük iş verenler için Stevie Awards' programında ise 'Çalışan Bağlılığı Başarı Ödülü'ne layık görüldü.

Eskişehir yerleşkesinde ödüllerle ilgili değerlendirmelerde bulunan TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Akşit, sıfırdan bir havacılık motoru geliştirmenin, her kademede özverili ve yetkin bir kadroyla mümkün olduğunu söyledi. Prof. Dr. Akşit, "Bu amaçla insan kaynakları alanında yaptığımız tüm çalışmalara çok önem veriyoruz. TEI, insan kaynakları mükemmeliyetine giden yolculuğunun sistematik bir dinleme, planlama ve uygulama döngüsünün hikayesi. Tüm çalışmalar yeteneği kazanmak, yeteneği keşfetmek, yeteneği elde tutmak ve yeteneği geleceğe hazırlamak olarak belirlediğimiz insan kaynakları stratejileri çerçevesinde ilerliyor" şeklinde konuştu.'BİR YILDA 300 BİNİN ÜZERİNDE BAŞVURU ALDIK'Son 1 yılda yayınladıkları iş ilanlarına 310 bin 240 başvuru aldıklarını ifade eden Prof. Dr. Akşit, bu anlamda da ödül kazandıklarını belirterek şunları söyledi:

"Yıllık ortalama 310 binden fazla iş başvurusu aldık. Bu Türkiye genelinde bile rekor olabilir. Bu başvurulara ortalama 3 gün içinde dönüş yapışımız, bu kadar çok başvuru olması birden çok sebeple oluştu. TEI olarak teknolojinin en uç noktasında çalışıyoruz. Biz mekanik sistemli motorlar üzerinde çalışıyoruz. Farklı bilim dallarının buluştuğu bir tesis. Bu durum genç mühendislerimizi cezbediyor. TEI artık Türkiye'de havacılık motorlarına tartışmasız lider. Dünyada da pek çok ödüle sahip. Tesislerde teknisyen olarak işe başlayıp, önce 2 yıllık daha sonra bunu 4 yıla tamamlayıp mühendisliğe geçmiş arkadaşlarımız var. Ayrıca 3 bin personelden yüzde 10'u da şu anda kadın çalışanlarımızdan oluşuyor."


TEI'ye dünya çapında 3 ödül
TEI'ye dünya çapında 3 ödül
TEI'ye dünya çapında 3 ödül

Eskişehir, Türkiye, Milli, TEI, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEI'ye dünya çapında 3 ödül - Son Dakika


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