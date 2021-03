ESKİŞEHİR TEI'ye yılın 'en iyi iş yeri' ödülü - Son Dakika

TEI'ye yılın 'en iyi iş yeri' ödülü

Türkiye'nin yerli ve milli helikopter ile uçak motorlarını Eskişehir'deki yerleşkesinde üreten TEI, dünyanın önde gelen insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketi Kincentric tarafından gerçekleştirilen 'Best Employers 2020' araştırmasında Türkiye'de 'En İyi İş Yeri' ödülüne layık görüldü. TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, 2016 yılından bu yana çalışanların ikinci bir ev gibi kendilerini rahat hissedebilecekleri, mutlu bir şekilde çalışacakları ve verimli olacakları bir ortam sağlamaya çalıştıkların söyledi.

'ÇALIŞAN BAĞLILIĞI YÜZDE 41'DEN 78'E YÜKSELDİ'

5 yıl boyunca çalışan memnuniyetinin yüzde 56'dan yüzde 89'a kadar yükseldiğini ve ödülü kazanmaya hak kazandıklarını anlatan Prof. Dr. Akşit, Yönetim olarak gayretlerimiz sonucu çalışanlarımızın bize verdikleri geri dönüşümler sonucu aynı zamanda memnuniyetin de ötesinde çalışan bağlılığı dediğimiz çalışanların aidiyet hissini anketlerle ölçtük. İlk ölçtüğümüz de bu oran yüzde 41'le başlattık. Bu yıl itibariyle çalışan bağlılığımız rekor seviyeye yüzde 78'e çıktı. Bu Türkiye genelinde en iyi işverenler kategorisinde bir alt sınır var yüzde 73-74 sanırım ciddi oranda üstünde Türkiye'de çalışan bağlılığında zaten son 3 yıldır özel ödül alıyorduk. En iyi işveren ve çalışan bağlılığı dalında özel ödüller alıyorduk. Bu yıl 4'üncü yıl diğer kategorilerde de en iyi işverenler limitlerinin de üzerine çıkarak Kincentric Best Employers Türkiye Programında 4'üncü kez ödül sahibi olduk. Bunu halkımızla paylaşmaktan gurur duyuyoruz dedi.

'KARA ŞAHİN HELİKOPTER MOTORU SERİ ÜRETİMDE'

Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, son 7 yılda 10 milli, 1 yerli motoru geliştirip, çalıştırdıklarını söyledi. Yerli kara şahin helikopteri için üretilen 2 bin motor gücündeki T700 motorunun seri üretiminin sürdüğünü anlatan Akşit, Bu 11 motordan 10 motor yerli ve milli, 1 tanesi yerli diyoruz. O bir tanesi nedir, o da yerli 'Kara Şahin'lerin T700 motoru. 2 bin beygirlik helikopter motoru. Onun da Türkiye'de yerli olarak üretimini seri imalatla yapıyoruz. Her hafta bir tane çıkacak şekilde seri imalat yapıyoruz. Buna yerli diyoruz çünkü tasarımı bize ait değil, lisanslı üretim. Ama milli motor olan diğer on motorun her şeyi bize ait. Yani tasarlaması, geliştirmesi, mühendisliği, teknisyenliği, testleri, üretimi her şeyi bize ait. Bu 10 motordan 5'i şu an itibarıyla seri imalata geçti. Bir tane de yerli motorumuz var imalatta, altı. Seri imalata geçen motor sayımızı artırmak için uğraşıyoruz. Teslimini yaptığımız milli helikopter motorumuzun olgunlaştırma testleri ve entegrasyonu ile TAİ uğraşırken biz de olgunlaştırma testlerine ve ömür testlerine devam ediyoruz. Bunu hızlı yapabilmek için elimizde 5 tane daha motorumuz olacak. Şu anda 2 tanesini ürettik, 3'üncüsü de bitmek üzere. Bunları paralel testlere sokuyoruz ve hızlı bir şekilde ömür ve yorulma testlerini yaparak seri imalata geçmeyi hedefliyoruz diye konuştu.

'HEDEFİMİZ; MİLLİ PROJELERE HIZ KESMEDEN DEVAM ETMEK'

TEI olarak bu yılki hedeflerinin bu milli projelerde hız kesmeden devam etmek olduğunu kaydeden Akşit, Aynı zamanda uluslararası projelerde kalitemiz, rekabetçi fiyatımız ve zamanında teslim gibi kriterlerin hepsini bir arada sağlayabilen dünyada çok fazla şirket yok. Önceki 2 yılda da peş peşe uçak motorları sektöründe dünya genelinde en iyi tedarikçi seçilmiştik. Bu kabiliyetlerimizi kullanarak koronavirüs sürecinden dolayı yaşanan darboğazı hızlı bir şekilde açmayı planlıyoruz dedi.

DÜNYADA SADECE 4 ÜLKE ÜRETEBİLİYOR

TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, açıklamalarının ardından yerleşkeyi gezdi. Üretim aşamasındaki uçak motorunun en kritik dönen parçalarından biri olan 'blisk' üretimini izleyen Akşit, parçayı dünyada üreten 4 ülkeden birinin Türkiye olduğunu ifade ederek, Bunu üretebilen dünyada 4 ülke var. Kenti geliştirdiğimiz süreçlerle bunu en hızlı biz işliyoruz. Daha önce işleme süresi 200 saatin üzerindeydi. Şu anda 100 saatin altına indik. Bir tanesinin imalatını 100 saatin altına indirdik diye konuştu.