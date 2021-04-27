TEİAŞ, Aydın'da incir ağaçlarında meydana gelen zararı karşılayacak - Son Dakika

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), Aydın- Ödemiş Enerji İletim Hattında yapılan çalışmalar esnasında incir ağaçlarında oluşan zararın tazmini için gerekli işlemlerin yapılacağını bildirdi.

TEİAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "Herkes domuzdan şüphelenmişti, zararı TEİAŞ görevlilerin verdiği ortaya çıktı" başlıklı haberin yer aldığı belirtildi.

Söz konusu haberde, Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Eğrikavak Mahallesi ile İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Çayır Mahallesi arasında incir bahçelerindeki ağaçların, TEİAŞ ekipleri tarafından kırıldığı ve araziye zarar verildiğinden bahsedildiğinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Haber başlığı ve içeriğinde maksadını aşan ifadeler yer almakta olup kamu tüzel kişiliğine haiz teşekkülümüz TEİAŞ'a haksız ithamlar içermektedir. Çalışmanın yapıldığı Aydın-Ödemiş Enerji İletim Hattında, hattın korunması ve iletişimin daha sağlıklı yapılabilmesi için TEİAŞ 3. Bölge Müdürlüğü kontrollüğünde yüklenici firma tarafından fiber optik koruma iletkeni çekim çalışmaları yapılmaktadır. Bu esnada fiber optik iletken çekim çalışmaları esnada teşekkülümüz direğinin bulunduğu bir taşınmazdaki bazı ağaçlara zarar verildiği tespit edilmiştir. Söz konusu zararın tazmini için ilgili mevzuat kapsamında gereken iş ve işlemler yapılmaktadır."