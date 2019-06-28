TEİAŞ elektrik üretim santrallerine 208 milyon lira ödeyecek
36 dakika önce
TEİAŞ tarafından 39 elektrik üretim santraline mayıs ayı için toplam 208 milyon 263 bin 683 lira ödeme yapılacağı bildirildi.
TEİAŞ tarafından 39 elektrik üretim santraline mayıs ayı için toplam 208 milyon 263 bin 683 lira ödeme yapılacağı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:08
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