TEİAŞ elektrik üretim santrallerine 208 milyon lira ödeyecek

TEİAŞ tarafından 39 elektrik üretim santraline mayıs ayı için toplam 208 milyon 263 bin 683 lira ödeme yapılacağı bildirildi.

TEİAŞ tarafından 39 elektrik üretim santraline mayıs ayı için toplam 208 milyon 263 bin 683 lira ödeme yapılacağı bildirildi.

Haber Yayın Tarihi :

Oyuncu Jemma Lucy, çıplak videolarını satışa çıkardı

ÇAYKUR, Mayıs ayı yaş çay bedellerini ödemeye başladı

Dış ticaret açığı Mayıs'ta yüzde 76,5 azalarak 1,8 milyar dolara geriledi

Merkez Bankasının resmi rezerv varlıkları arttı