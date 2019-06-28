Son Dakika Haberleri: TEİAŞ elektrik üretim santrallerine 208 milyon lira ödeyecek
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TEİAŞ elektrik üretim santrallerine 208 milyon lira ödeyecek

36 dakika önce

TEİAŞ tarafından 39 elektrik üretim santraline mayıs ayı için toplam 208 milyon 263 bin 683 lira ödeme yapılacağı bildirildi.

TEİAŞ elektrik üretim santrallerine 208 milyon lira ödeyecek , System.String[]
TEİAŞ tarafından 39 elektrik üretim santraline mayıs ayı için toplam 208 milyon 263 bin 683 lira ödeme yapılacağı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:08 
Türkiye Elektrik İletim AŞ, Ekonomi
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