TEİAŞ'tan 2021 kapasite mekanizması başvurularına ilişkin duyuru

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), gelecek yıl kapasite mekanizmasından yararlanacak elektrik santrali sahiplerinin başvurularını 15 Ekim'e kadar tamamlamaları gerektiğini bildirdi.

TEİAŞ'ın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, başvurular 15 Ekim Perşembe günü mesai saati bitimine kadar ilgili form doldurularak yapılacak. Başvuru formu her santral için ayrı olarak hazırlanacak.

Kapasite mekanizması kapsamında elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla TEİAŞ tarafından santrallere kapasite ödemesi yapılıyor.